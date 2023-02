Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Crise diretiva na FPJ com acusações à Tutela Em causa está a decisão do Tribunal de Loures, que desconvocou a 17 de fevereiro as eleições para todos os órgãos sociais da federação





POLÉMICA. Pataco e Fernandes com interpretações diferentes

• Foto: fp judo