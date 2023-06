Equipa mista portuguesa de judo termina em nono os Europeus de cadetes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal terminou este domingo na nona posição a competição de equipas mistas de judo dos campeonatos Europeus de cadetes, prova que decorreu em Odivelas.

A seleção portuguesa começou a sua prestação com um confronto com a Grécia na primeira eliminatória, tendo vencido por 4-2, defrontando depois a seleção francesa, com a qual perdeu por 4-1, nos quartos de final.

Na repescagem, a equipa lusa enfrentou a Lituânia, que tinha sido derrotada pela França na primeira eliminatória, e perdeu por 4-0.

A equipa portuguesa integrou 10 judocas: Beatriz Almeida (-48 kg), Maria Silveira (-63 kg), Carlota Pina (-63 kg), Rosa Mané (+63 kg), Beatriz Rosa (+63 kg), Carlos Costa (-60 kg), Tiago Coutinho (-81 kg), Júnior Duarte (-81 kg), Romeu Guerreiro (+81 kg) e Danilo Storozhuk (+81 kg).

Os Europeus de cadetes, nos quais Portugal esteve representado por 18 judocas, terminam hoje com as finais de equipas mistas.

A competição, na qual Maria Silveira (-57 kg) se sagrou, na sexta-feira, campeã europeia de cadetes e Rodrigo Janeiro (-66 kg) conseguiu a prata, juntou em Odivelas 404 atletas, de 40 países.