Europeu: Patrícia Sampaio já deixou o hospital

Patrícia Sampaio já deixou o hospital onde foi assistida devido à lesão no ombro direito. A judoca portuguesa, 26.ª do ranking mundial (-78 kg), conseguiu este domingo, em Sófia, o seu melhor resultado de sempre em Europeus com o 5.º lugar (foi 7.ª em Tel Avive'2018), mas teve muito azar no combate da meia-final, ao lesionar-se no duelo frente à holandesa Guusje Steenhuis (4.ª), vice-campeã e bronze nos Mundiais em Baku'2020 e Budapeste'2021, respetivamente, para além de deter ainda quatro medalhas de prata (e uma de bronze) em Europeus, a última das quais conquistada em Lisboa'2021.Com o combate parado, Patrícia Sampaio foi vítima de uma chave ao braço direito, depois da adversária pontuar wasari (2.46 minutos do fim), após recurso ao VAR.