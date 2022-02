Ex-judoca ucraniano do Sporting está em Kiev e mostra foto de arma: «Vou até ao fim»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Têm sido muitos os desportistas ucranianos que se têm juntado à luta depois da invasão do seu país por parte da Rússia. Georgii Zantaraia, judoca que representou o Sporting entre 2018 e 2020, foi um deles e este domingo garantiu, nas redes sociais, estar na capital da Ucrânia pronto para se juntar à ação militar."Estou em Kiev e vou até ao fim", pode ler-se numa foto publicada pelo antigo campeão do Mundo, na categoria de -60kg, nas stories do Instagram na qual se vê uma arma [ver imagem acima].