Ferro Rodrigues felicita Jorge Fonseca pela revalidação do título de campeão mundial

O presidente da Assembleia da República felicitou esta sexta-feira Jorge Fonseca pela revalidação do título de campeão do mundo de judo, na categoria de - de 100 kg, considerando que é um "exemplo de superação" que honra Portugal.

O português Jorge Fonseca sagrou-se esta sexta-feira bicampeão mundial de judo em -100 kg, ao vencer na final dos mundiais, que decorrem na Arena Laszlo Papp, em Budapeste, o sérvio Aleksandar Kukolj, por ippon.

"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, felicito o judoca Jorge Fonseca pela revalidação do título de campeão do mundo de judo, na categoria de -100 kg, no campeonato do mundo da modalidade, que decorre em Budapeste, na Hungria, repetindo a proeza alcançada em 2019, em Tóquio, então pela primeira vez na história do judo português", escreveu Ferro Rodrigues.

A emoção de Jorge Fonseca no pódio ao ouvir o Hino Nacional em Budapeste A emoção de Jorge Fonseca no pódio ao ouvir o Hino Nacional em Budapeste

Na sua mensagem, o presidente da Assembleia da República considera depois que "Jorge Fonseca é um exemplo de superação e um motivo de orgulho para o desporto nacional, sobretudo no judo, em que tanto tem honrado Portugal e os portugueses".

Jorge Fonseca revalidou o título mundial que tinha conquistado em agosto de 2019, em Tóquio, o primeiro da história do judo português, então frente ao russo Niyaz Ilyasov.

Hoje, nos mundiais, a pouco mais de um mês dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, Jorge Fonseca chegou ao "ouro" após vencer o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º), o canadiano Kyle Reyes (26.º), o georgiano Ília Sulamanidze (31.º), o holandês Michael Korrel (3.º) e o sérvio Kukolj (54.º).