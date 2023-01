IBSA Grand Prix: Miguel Vieira conquista medalha de prata

Miguel Vieira (-60 kg J1) conquistou esta segunda-feira a medalha de prata no primeiro dia do IBSA Grand Prix Portugal 2023, no Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada."Foram quatro combates de nível alto contra grandes atletas. Conheço-os a todos, são muito difíceis, especialmente o venezuelano, com quem perdi no mundial. Só tenho a agradecer aos meus treinadores e colegas. Queria o ouro por ser em nossa casa, mas não foi possível. Espero que numa próxima oportunidade consiga chegar ao ouro", sublinhou Miguel Vieira.Portugal recebe, pela primeira vez, a prova do circuito mundial da IBSA (International Blind Sports Association) que reúne os melhores judocas cegos e baixa visão do mundo, num total de 91 judocas (70 masculinos e 21 femininas) em representação de 24 países. A competição concede pontos para o ranking mundial e faz parte do processo de qualificação paralímpica para Paris'2024.Portugal está representado por três atletas: Miguel Vieira (-60 kg J1), Nuno Rocha (-73 kg J2) e Rúben Gonçalves (-73 kg J2), acompanhados pelos Tteinadores Jerónimo Ferreira, Fernando Seabra e Pedro Pratas.