Inauguração da Academia Filipa Cavalleri marcou reconhecimento à antiga judoca

A Academia de Judo Filipa Cavalleri foi esta quarta-feira oficialmente inaugurada, com a presença de algumas figuras do desporto nacional e o "reconhecimento" pela carreira da judoca Filipa Cavalleri, proprietária da academia.A cerimónia, que teve lugar no pavilhão do Janas Futebol Clube, na qual residirá a academia de judo que terá a antiga judoca olímpica Filipa Cavalleri como responsável máxima, contou com personalidades como o antigo judoca medalhado em Jogos Olímpicos, Nuno Delgado, ou o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.O responsável pela pasta do Desporto no Governo português marcou presença na companhia do presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, e outros responsáveis políticos, federativos e associativos.João Paulo Correia manifestou o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Filipa Cavalleri em prol do judo e do desporto no geral. "É mais do que justa a presença do membro do Governo com a tutela da pasta do Desporto. A minha presença é, ao mesmo tempo, um reconhecimento pelo trabalho e prestação da Filipa enquanto atleta, e de todos aqueles que como a Filipa também contribuíram para a afirmação do desporto português," declarou.Também Filipa Cavalleri se dirigiu ao público, dando conta do seu orgulho por poder liderar uma academia de formação e desenvolvimento de atletas para a modalidade que a notabilizou. "Há quem defenda que aqui na [Academia] Filipa Cavalleri não temos a pretensão de sermos melhores ou piores que outros. Pretendemos sim ser presentes, seguir o nosso caminho e deixarmos a nossa marca," indicou.A judoca consagrada, que participou em três edições de Jogos Olímpicos - Barcelona1992, Atlanta1996 e Sydney2000 -, mostrou-se particularmente sensibilizada por uma tão grande adesão à inauguração da sua academia. "Consegui reunir, talvez fruto da carreira que tive e tenho no meu envolvimento no desporto e em particular no judo, todas estas pessoas. De certa maneira, foi uma inauguração oficial da academia e, por outro lado, o reconhecimento das pessoas que fizeram questão de cá estar comigo neste momento", disse.A Academia Filipa Cavalleri abriu oficialmente a 3 de setembro, contando já com 205 atletas inscritos, com perspetiva de crescimento no futuro.