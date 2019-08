Joana Ramos derrotada na luta pela medalha de bronze

A portuguesa Joana Ramos foi esta segunda-feira derrotada pela kosovar Majlinda Kelmendi no combate pela medalha de bronze em -52 kg dos Mundiais de judo, por ippon, terminando a competição em quinto lugar.Em Tóquio, a portuguesa, vice-campeã da Europa em 2011 e medalha de bronze nos Europeus de 2017, foi derrotada por Kelmendi, após 2.29 minutos de um combate que esteve interrompido, devido a uma lesão no nariz da judoca do Sporting.Joana Ramos começou a competição com três vitórias, diante da cabo-verdiana Djamila Silva e da tailandesa Kachakorn Warasiha, ambas por ippon, seguindo-se o triunfo frente à espanhola Ana Perez Box, por waza-ari.Na luta pelo acesso às meias-finais, a francesa Amandine Buchard derrotou a portuguesa, por ippon, ao fim de 1.15 minutos de combate, relegando-a para a repescagem, fase em que Joana Ramos derrotou a belga Charline Van Snick, no 'ponto de ouro', também por ippon, em 9.38.Na mesma categoria, Joana Diogo caiu frente à uzbeque Diyora Keldiyotova, por ippon, após 46 segundos.João Crisóstomo e Sergiu Oleinic foram eliminados nos primeiros combates na competição de -66 kg, diante do italiano Matteo Medves e do irlandês Nathon Burns, respetivamente.Os Mundiais de judo decorrem até domingo na capital japonesa.Na terça-feira, a seleção portuguesa vai estar representada por Telma Monteiro e Wisla Gomes, em -57 kg, e Jorge Fernandes e Nuno Saraiva, em -73 kg.