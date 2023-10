João Fernando termina Grand Slam de AbuDhabi em 5.º lugar

O judoca português João Fernando terminou esta quarta-feira o Grand Slam de Abu Dhabi em quinto lugar, após perder no combate para a atribuição da medalha de bronze na categoria de -81 kg frente .

Foi o combate mais difícil para o judoca do Sporting, ao sofrer uma chave de braço, com um ude-garami da parte de Borchashvili, que prendeu o braço de João Fernando, obrigando à submissão do português ainda antes de cumprido o primeiro minuto.

João Fernando, que ocupa a quota continental e está em posição elegível para os Jogos Olímpicos de Paris'2024, soma com este quinto lugar mais 360 pontos, no objetivo de entrar nas 17 vagas de apuramento direto.

Em Abu Dhabi, o judoca voltou a estar muito melhor do que o seu companheiro de seleção Anri Egutidze, também a competir em -81 kg, categoria a que regressou, mas na qual não tem conseguido resultados que lhe permitam voltar a estar nos Jogos Olímpicos.

Até à luta pelo bronze, o judoca do Sporting (32.º do ranking) venceu Alan Khubetsov (49.º),Timo Cavelius (19.º) e Nugzari Tatalashvili (22.º), perdendo já nas meias-finais com Frank De Wit (18.º) e, finalmente, com Wachid Borchashvili (20.º).

O desempenho de João Fernando, com mais um combate realizado, repete o de Catarina Costa na terça-feira, dia em que a judoca da Académica foi quinta classificada, na categoria de -48 kg.

Já Anri Egutidze continua sem conseguir demonstrar o judo que lhe deu anteriormente resultados - medalha de bronze nos Mundiais de 2021 e várias medalhas internacionais -, e esta quarta-feira perdeu na estreia, frente ao alemão Dominic Ressel.

Em -73 kg, a boa surpresa foi Thelmo Gomes, também do Benfica e menos assíduo na cena internacional, com o judoca a efetuar três combates, com vitórias nos dois primeiros, acabando por ceder a 11 segundos do final do terceiro.

O judoca, 169.º do ranking da categoria, perdeu a 11 segundos do final frente ao azeri Rashid Mammadaliyev (50.º), terminando em nono lugar, enquanto o seu adversário ainda chegou à medalha de bronze.

No Grand Slam de Abu Dhabi, a seleção portuguesa terá na quinta-feira em ação Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

A competição realiza-se antes dos Nacionais de equipas, no fim de semana, mas no plano internacional é a antecâmara dos Europeus, os penúltimos antes dos Jogos de Paris2024 e quando o calendário ainda prevê a prova continental em abril de 2024, em Zagreb.

Os Europeus deste ano decorrem entre 03 e 05 de novembro, em Montpellier, numa edição 'trocada' no calendário habitual com os Mundiais, que decorreram em maio, em Doha.