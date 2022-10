Jorge Fernandes diz 'não sentir grande hostilidade por parte do Benfica' e aponta a Telma Monteiro: «A mentora disto tudo»

O diferendo entre vários judocas portuguesas continua com a Federação Portuguesa de Judo e o seu presidente voltou a abordar o tema sem solução à vista, depois de já o ter explicado inicialmente a Record . Jorge Fernandes centrou o problema em Telma Monteiro."A Telma é das melhores atletas do Mundo, isso nunca esteve em causa. Mas ela é a mentora disto tudo. O que a move nisto não lhe sei explicar. Mas é um problema dela. Outros vão por arrastamento", reiterou em declarações ao jornal diário 'As Beiras'.O dirigente máximo da FPJ começou por dizer em agosto que "há problemas com atletas do Benfica" mas garantiu agora que a cisão não é com o emblema da Luz, que já o criticou publicamente . "Não sinto grande hostilidade por parte desse clube. É um comunicado normal, em defesa dos seus. Em relação ao comunicado não tenho nada a dizer. Em relação à Ana Hormigo, essa sim, tenho… Uma pessoa que escreve o que escreveu teria de se demitir primeiro. Ela era a treinadora da seleção e do Benfica e penso que também tem alguma culpa nisto. Por que não aconselhou os atletas a virem falar comigo? Disse sempre que não sabia de nada até sair a carta, mas, no dia em fui reunir com o Secretário de Estado do Desporto e com o presidente do COP, lembrou-se de fazer o comunicado dela", sublinhou Jorge Fernandes, que garantiu ter "indicado" Ana Hormigo ao Benfica.