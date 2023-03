Jorge Fonseca ainda está em dúvida para o Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Fonseca (Sporting), nos 100 kg, ainda está em dúvida para o Mundial do Qatar, de 7 a 14 de maio, porque recupera de lesão no joelho.

A convocatória, sabe o nosso jornal, contemplará, em masculinos, Rodrigo lopes (60 kg), Anri Egutidze (81 kg), ambos do Benfica, e João Fernando (81 kg), do Sporting. Já em femininos, competirão Catarina Costa (Académica) e Raquel Brito (Algés), nos 48 kg, Joana Diogo (JC Coimbra) e Maria Siderot (Sporting), nos 52 kg , Telma Monteiro, nos 57 kg , Bárbara Timo, nos 63 kg, ambas do Benfica, Joana Crisóstomo (Lusófona), nos 70 kg, e nas categorias mais pesadas Patrícia Sampaio Gualdim Pais), nos 78 kg, e Rochele Nunes (Benfica), em +78 kg.

As principais novidades são as presenças de Raquel Brito e Joana Crisóstomo, que obtiveram mínimos para o Mundial recentemente.