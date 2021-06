Judoca do Sporting sagra-se bicampeão mundial

O judoca que se sagrou bicampeão europeu pelo Sporting, Nico Sherazadishvili (90 kg), fez história esta quinta-feira no Mundial de Budapeste, ao ser o primeiro espanhol a ganhar dois títulos na competição, repetindo o triunfo alcançado em Baku'2018.





O atleta de origem georgiana, de 25 anos, e grande amigo do luso-georgiano Anri Egutidze, que ganhara o bronze (81 kg) na véspera por Portugal, impôs-se na final ao uzebeque Bobonov, por ippon.Com um currículo impressionante, Nico vai chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 como líder do ranking absoluto masculino, entre todas as categorias, sendo um dos grandes candidatos à medalha de ouro.Refira-se que Sherazadishvili tem estado ligado ao trajeto internacional dos leões, combatendo na Golden League, com os leões a ganharem na estreia da competição a medalha de bronze. Em 2018 e 2019, o Sporting conquistou a Liga dos Campeões, também com a ajuda do espanhol.