Lista B à espera do Tribunal

A Lista B, liderada por José Mário Cachada (Lista B), candidata às eleições para os órgãos sociais da Federação (FPJ) esclareceu aque "não é parte em nenhuma ação judicial", numa reação à decisão do Tribunal de Loures em desconvocar o ato eleitoral que estava agendado para domingo. E reagiu ao momento da modalidade, depois de contestação à Lista A, liderada por Jorge Fernandes."O judo é identificado como o caminho da suavidade. Como tem sido público e notório, o caminho do judo em Portugal tem sido tudo menos suave. Não se trata de crítica, mas sim de constatação", considerou Cachada, reforçando que não foi ainda notificado pela Mesa da Assembleia Geral da FPJ relativamente à desconvocação das eleições, nem aos fundamentos da decisão do Tribunal. Cachada adiantou: "O primeiro pilar do nosso programa assenta na vontade de restaurar a confiança na FPJ, importa aguardar de forma tranquila pela decisão do Tribunal", rematou.