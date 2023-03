Maria Siderot em 5.º e Telma Monteiro em 7.º no Grand Slam Antalya

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grand Slam Antalya 2023 arrancou esta sexta-feira, com quatro judocas portugueses em ação.

Maria Siderot (-52kg), atleta de 26 anos do Sporting, começou o torneio na segunda eliminatória, contra Fabienne Kocher (15.ª do ranking mundial), que eliminou por 'wazari' no período de 'golden score'.

Na ronda seguinte, a portuguesa defrontou a belga Charline Van Snick, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres'2012. Apesar do equilíbrio, a lusa conseguiu levar a melhor sobre a adversária superando-a no 'ponto de ouro' com um 'wazari'.

Nos quartos de final, a uzbeque Sita Kadamboeva (27.ª do ranking mundial) surpreendeu Maria Siderot com um 'wazari' durante o tempo regulamentar, obrigando a portuguesa a seguir para a repescagem, onde acabou por vencer a cipriota Sofia Asvesta (56.ª do ranking mundial) por desclassificação - a atleta do Chipre utilizou uma técnica proibida.

Na discussão pelo bronze, a húngara Reka Pupp (4.ª do ranking mundial) surpreendeu a portuguesa nos primeiros segundos do 'golden score' pontuando 'ippon'. Assim, Maria Siderot termina no 5.º lugar.

À imagem de Maria Siderot, a multimedalhada Telma Monteiro (-57kg) também se estreou na segunda ronda do Grand Slam Antalya 2023, onde superou a britânica Nekoda Smythe-Davis (38.ª), por 'wazari'.

Na ronda seguinte, a olímpica do Benfica superou a italiana Giulia Caggiano (91.ª), que acabou por perder por acumulação de 'shidos' nos primeiros segundos de 'golden score'.

Nos quartos de final, sofreu 'wazari' da brasileira Jéssica Lima (18.ª e atual campeã Panameriana) e não conseguiu equilibrar o marcador até final. Nas repescagens, perdeu para a chinesa Qi Cai (31.ª, vice-campeã asiática em 2022) por 'ippon' em 'golden score', terminando assim na 7.ª posição.

Raquel Brito (-48kg) estreou-se em Grand Slams com uma derrota na ronda inaugural diante na norte-americana Maria Celia Laborde (20.ª do ranking mundial).

Já Rodrigo Lopes (-60kg) também cedeu no combate inaugural, contra o azeri Nazir Talibov (108.º) por 'wazari' em período de 'golden score'.

Este sábado, Bárbara Timo, Joana Crisóstomo, João Fernando e Anri Egutidze entram em ação por Portugal.