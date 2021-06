Mundiais: Anri Egutidze entra a ganhar

O judoca do Benfica, Anri Egutidze, qualificou-se ao início da manhã desta quarta-feira para a 2.ª ronda da categoria de 81 kg do Mundial, a decorrer em Budapeste.





O luso-georgiano, 5.º no Europeu de Lisboa'2021, 21.º do ranking internacional e virtualmente qualificado para a sua estreia em Jogos Olímpicos (Tóquio'2020), venceu na última prova de qualificação um adversário que nunca tinha defrontado, o montenegrino Nebojsa Gardasevic (110.º), recorrendo ao Golden Score, onde marcou wasari ao cabo de 39 segundos do prolongamento.Anri Egutidze (25 anos), único atleta da Seleção Nacional a atuar nesta 4ª jornada, terá agora pela frente o moldavo Nicon Zaborosciuc (81.º), com quem já lutou três vezes, averbando duas derrotas (2015 e 2017), nos escalões jovens, e uma vitória (2018), no Grand Slam de Paris.