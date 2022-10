Mundiais: Bárbara Timo conquista medalha de bronze

Bárbara Timo (-63 kg) conquistou este domingo a medalha de bronze nos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão.A judoca do Benfica, 26ª do ranking mundial e com 31 anos, venceu a romena Florentina Ivanescu (33ª) no combate decisivo pelo bronze.A luso-brasileira conquista assim a sua segunda medalha em Mundiais, depois de ter sido vice-campeã em Tóquio'2019, ainda na categoria de -70 kg.Nas rondas anteriores, Bárbara Timo havia derrotado a sérvia Anja Obradovic (43ª), a eslovena Andreja Leski (6ª), a holandesa Van den Berg (22ª) e a polaca Angelika Szymanska (15ª), antes de perder nas meias-finais com a japonesa Megumi Horikawa (13ª), que conquistou logo a seguir o ouro.Portugal soma agora 14 medalhas em Campeonatos do Mundo.