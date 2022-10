Mundiais: Brasileira Rafaela Silva campeã nove anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A brasileira Rafaela Silva, de 30 anos, conquistou este sábado a medalha de ouro (-57 kg) nos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, depois de surpreender a japonesa Haruka Funakubo na final na Humo Arena.

A judoca canarinha, que participou no primeiro Mundial depois de dois anos de suspensão por doping, entre 2019 e 2021, ganhou com um waza-ari a trinta segundos do fim.

É a quarta medalha da brasileira em Mundiais, sendo que já tinha sido campeã em 2013. Rafael Silva foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro'2016, edição onde Telma Monteiro foi bronze.

PÓDIO (-57 kg)

1.º Rafael Silva (Brasil)

2.º Haruka Funakubo (Japão)

3. Jessica Klimkait (Canadá)

3.º Lkhagvatogoogiin Enkhriilen (Mongólia)