Mundiais: Carlos Luz 'caiu' no terceiro combate em -81 kg

O português Carlos Luz foi esta quarta-feira eliminado no terceiro combate da competição de -81 kg dos Mundiais de judo, pelo iraniano Saeid Mollaei, que defende o título mundial na categoria, em Tóquio.Carlos Luz venceu os dois primeiros combates, frente ao costarriquenho David Guillen Vargas e o indiano Singh Jobandeep, ambos por ippon, após 3.16 e 2.25 minutos, respetivamente.No terceiro combate, Mollaei, que além do título mundial em 2018 conquistou a medalha de bronze na competição em 2017, derrotou o português, também por ippon, em 1.08.Anri Egutidze ficou pelo segundo combate, ao perder diante do brasileiro Eduardo Yudy Santos, por waza-ari, depois de superar o argentino Emmanuel Lucenti, por ippon.Os Mundiais de judo decorrem até domingo na capital japonesa.Na quinta-feira, a seleção portuguesa vai estar representada por Bárbara Timo, na competição para -70kg.