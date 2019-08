Mundiais: Governo congratula Jorge Fonseca pelo título inédito

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto enalteceu esta sexta-feira a, em Tóquio, numa nota publicada na rede social Twitter."O Jorge Fonseca conquista para o judo nacional o primeiro título mundial da sua história. Feito inédito num percurso desportivo e pessoal admirável, demonstrativo de uma inegável capacidade de superação que nos orgulha a todos. Muitos parabéns", refere João Paulo Rebelo.Jorge Fonseca, de 26 anos, tornou-se no primeiro português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais ao derrotar o russo Niyaz Ilyasov, terceiro classificado nos Mundiais de 2018.O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, chegou ao combate decisivo ao derrotar azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, nas meias-finais, por waza-ari, depois de ter superado, nos quartos de final, o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, em 3.15 minutos.