Mundiais: Japão conquista duas medalhas de ouro a abrir

O Japão mostrou esta quinta-feira toda a sua força na jornada de estreia dos Mundiais de Tashkent, no Uzbequistão, ao conquistar os dois ouros do dia.No setor feminino (-48 kg), Natsumi Tsunoda (30 anos) bateu Katharina Menz (alemã que eliminou Catarina Costa) e revalidou o seu título.E em masculinos (-60 kg), o atual campeão olímpico Naohisa Takato (29 anos) ganhou o 4.º Mundial (2013, 2017, 2018, 2022), ao acabar com o sonho de Enkhtaivany Ariunbold (Mongólia).