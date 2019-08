Mundiais: Jorge Fonseca quer ser "recebido em festa"

A dança de Jorge Fonseca depois de se sagrar campeão do Mundo A dança de Jorge Fonseca depois de se sagrar campeão do Mundo

Jorge Fonseca disse esta sexta-feira esperar ser "recebido em festa", depois de, assumindo que o combate "mais difícil" foi o primeiro."Quero ser recebido em festa, todo o mundo a dançar e a viver. É isso que eu quero", exclamou o primeiro judoca português a conquistar uma medalha de ouro em Mundiais, em declarações à Lusa, instado a justificar a sua celebração, após o triunfo.Aos 26 anos, Jorge Fonseca venceu o russo Niyaz Ilyasov na final disputada esta sexta-feira, admitindo ter começado mal o torneio no primeiro combate, mas depois recuperou para um "grande desempenho"."Não consigo imaginar um melhor desempenho para esta competição. Trabalhei bastante para isto e estou muito feliz. Senti-me o melhor judoca do mundo, trabalhei imenso para isto e é um momento muito grande na minha vida. [Ouvir o hino] é uma situação incrível, nunca o tinha ouvido em campeonatos do mundo. Espero voltar a ouvir muitas vezes", declarou.O judoca do Sporting, que nasceu em São Tomé e Príncipe, chegou ao combate decisivo ao derrotar azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio2016 e europeu em 2014, nas meias-finais, por waza-ari, depois de ter superado, nos quartos de final, o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, em 3.15 minutos.