Mundiais: Ouro para a 'casa' e croata Matic revalida título em femininos

O uzbeque Davlat Bobonov puxou hoje dos 'galões' para conquistar em 'casa' o ouro nos Mundiais de judo, numa categoria órfã do anterior campeão, enquanto no peso intermédio feminino a croata Barbara Matic repetiu o título.

Em dia destinado às primeiras categorias mais pesadas, -90 kg em masculinos e -70 kg em femininos, Portugal teve Anri Egutidze em competição, mas o judoca do Benfica, que subiu há cerca de um ano de peso, ainda procura o melhor ritmo entre 'gigantes'.

O Uzbequistão, anfitrião dos Mundiais, depositava grandes esperanças em Bobonov, terceiro do ranking, medalha de prata nos campeonatos de 2021 e bronze olímpico, e o judoca não desiludiu, proporcionando que se ouvisse o hino na Humo Arena.

Davlat Bobonov tinha o 'trunfo' na manga, num dia em que não teria pelo caminho o anterior campeão, o espanhol de origem georgiana Nikoloz Sherazadishvili, que subiu aos -100 kg, nem o líder mundial Mammadali Mehdiev, derrotado logo na estreia.

O uzbeque acabaria mesmo por disputar a final, ao quinto combate, com o italiano Parlati, que tinha afastado Mehdiev no combate de estreia.

Em femininos, a número um de -70 kg, a croata Barbara Matic, voltou a mostrar a razão pela qual é a 'rainha' da categoria e revalidou o título mundial, reforçando a ideia que é séria candidata ao título olímpico em 2024.

A Croácia conquistou hoje as suas primeiras medalhas, já que, ao ouro de Matic, somou-se a prata de Lara Cvetjko, num peso em que o Japão -- em dia mais modesto -, reforçou a liderança do 'quadro', com o bronze de Saki Niizoe.

Os nipónicos tiveram essa medalha em -70 kg e passaram a somar cinco ouros, três pratas e dois bronzes, bem distanciados da Mongólia, que mantém a segunda posição, com um ouro, uma prata e um bronze.

Já a Géorgia, que no domingo tinha alcançado o primeiro ouro, pelo líder mundial de -81 kg, Tato Grigalashvili, conseguiu hoje ocupar os dois lugares de bronze em -90 kg, com medalhas para o campeão olímpico Lasha Bekauri e campeão europeu Luka Maisuradze.

Masculinos:

-60 kg:

Ouro: Naohisa Takato, Jap.

Prata: Ariunbold Enkhtaivan, Mgl.

Bronze: Yung Wei Yang, Twn, e Yeldos Smetov, Caz.

-66 kg:

Ouro: Hifumi Abe, Jap.

Prata: Joshiro Maruyama, Jap.

Bronze: Denis Vieru, Mol, e Baul An, Cor.

-73 kg:

Ouro: Tsogtbaatar Tsend-Ochir, Mgl.

Prata: Soichi Hashimoto, Jap.

Bronze: Daniel Cargnin, Bra, e Hidayat Heydarov, Aze.

-81 kg:

Ouro: Tato Grigalashvili, Geo.

Prata: Matthias Casse, Bel.

Bronze: Takanori Nagase, Jap, e Samil Borchashvili, Aut.

-90 kg:

Ouro: Davlat Bobonov, Uzb.

Prata: Christian Parlati, Ita.

Bronze: Luka Maisuradze, Geo, e Lasha Bekauri, Geo.

Femininos:

-48 kg:

Ouro: Natsumi Tsunoda, Jap.

Prata: Katharina Menz, Ale.

Bronze: Abiba Abuzhakynova, Caz, e Assunta Scutto, Ita.

-52 kg:

Ouro: Uta Abe, Jap.

Prata: Chelsie Giles, GB.

Bronze: Distria Krasniqi, Kos, e Amandine Buchard, Fra.

-57 kg:

Ouro: Rafaela Silva, Bra.

Prata: Haruka Funakubo, Jap.

Bronze: Enkhriilen Lkhagvatogoo, Mgl, e Jessica Klimkait, Can.

-63 kg:

Ouro: Megumi Horikawa, Jap.

Prata: Catherine Beauchemin-Pinard, Can.

Bronze: Bárbara Timo, POR, e Manon Deketer, Fra.

-70 kg:

Ouro: Barbara Matic, Cro.

Prata: Lara Cvetjko, Cro.

Bronze: Sanne Van Dijke, PB, e Saki Niizoe, Jap.

Totais:

Ouro Prata Bronze

------------------------------------------

Japão 5 3 2

Mongólia 1 1 1

Croácia 1 1 -

Geórgia 1 - 2

Brasil 1 - 1

Uzbequistão 1 - -

Itália - 1 1

Canadá - 1 1

Alemanha - 1 -

Grã-Bretanha - 1 -

Bélgica - 1 -

França - - 2

Cazaquistão - - 2

Coreia do Sul - - 1

Azerbaijão - - 1

Áustria - - 1

Taiwan - - 1

Kosovo - - 1

Países Baixos - - 1

PORTUGAL - - 1

Moldova - - 1