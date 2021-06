Mundiais: Portugal despede-se com duas medalhas de ouro e bronze

Portugal despediu-se este sábado do Mundial de Budapeste, com uma medalha de ouro do bicampeão Jorge Fonseca (100 kg) e uma de bronze de Anri Egutidze, no dia em que Rochele Nunes (+78 kg) não foi além do primeiro combate.





Este domingo decorre a prova por equipas mistas, mas a Seleção não irá participar, prevenindo eventual desgaste na preparação para Tóquio'2020.A próxima lista de qualificação olímpica, encerrada com o Mundial, deverá ser divulgada na próxima segunda-feira, com Portugal a ter nove atletas apurados: Jorge Fonseca (100 kg), Telma Monteiro (57 kg) e Catarina Costa (48 kg) como cabeças-de-série, Rochele Nunes (+78 kg), Patrícia Sampaio (78 kg), Bárbara Timo (70 kg), Joana Ramos (52 kg) e Anri Egutidze (81 kg).Maria Siderot (48 kg) também conseguiu mínimos, mas como a Seleção só poderá ter nos Jogos Olímpicos um atleta por categoria de peso, será suplente de Catarina Costa.No quadro de honra do Mundial, quando falta disputar a última jornada das provas individuais, já sem portugueses, a Seleção ocupa o 5.º lugar, com uma medalha de ouro (Jorge Fonseca), uma de bronze (Anri Egutidze), um quinto lugar (Joana Ramos) e um sétimo (Telma Monteiro).Lidera o Japão (3, 3, 2, 2, 0), seguido da Espanha (1, 1, 2, 0, 2), Geórgia (1, 1, 2, 0, 0), França (1, 1, 0, 1, 3) e Portugal (1, 0, 1, 1, 1), entre 36 nações.