Mundiais: Portugal soma 13 medalhas no seu historial

Com Jorge Fonseca (100 kg) a sagrar-se o primeiro bicampeão português numa modalidade olímpica e Anri Egutidze (81 kg) a conquistar o bronze no Mundial de Budapeste, Portugal passou a deter 13 medalhas no historial da competição (duas de ouro, cinco de prata e seis de bronze), com Telma Monteiro a registar o recorde de cinco pódios (quatro de prata e uma de bronze) depois de Filipa Cavalleri abrir a lista em 1995.





Chiba'1995: Filipa Cavalleri (56 kg)-BronzeParis'1997: Guilherme Bentes (71 kg)-BronzeMunique'2001: Catarina Rodrigues (open)-BronzeOsaka'2003: João Neto (73 kg)- BronzeCairo'2005: Telma Monteiro (52 kg)-BronzeRio'2007: Telma Monteiro (52 kg)-PrataRoterdão'2009: Telma Monteiro (57 kg)-PrataTóquio'2010: Telma Monteiro (57 kg)-PrataChelyabinsk'2014: Telma Monteiro (57 kg)-PrataTóquio'2019: Bárbara Timo (70 kg)-PrataTóquio'2019: Jorge Fonseca (100 kg)-OuroBudapeste'2021: Jorge Fonseca (100 kg)-OuroBudapeste'2021: Anri Egutidze (81 kg)-Bronze