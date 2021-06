Mundiais: Rochele Nunes perde no primeiro combate da categoria de +78 kg

Portugal despediu-se este sábado dos Mundiais de judo de Budapeste, depois de Rochele Nunes ter sido eliminada logo no seu primeiro combate da categoria de +78 kg, frente à japonesa Wakaba Tomita.

Rochele Nunes, sétima cabeça de série e 11.ª do mundo, passou diretamente à segunda eliminatória, mas não conseguiu ultrapassar a japonesa, 46.ª do ranking, num combate muito equilibrado e decidido a favor da nipónica com um waza ari, marcado a 10 segundos do final, o que deixou a portuguesa sem grandes hipóteses de dar a volta.

A judoca do Benfica, de 31 anos, foi a última portuguesa a entrar em ação nestes campeonatos, ela que era uma das candidatas na sua categoria, mas não conseguiu que esta se tornasse na melhor prestação de Portugal em mundiais.

Portugal coseguiu assim em Budapeste a sua segunda melhor prestação, depois de Jorge Fonseca ter conseguido revalidar o seu título mundial e de Anri Egutidze ter conquistado a medalha de bronze.

Melhor, apenas o registo alcançado em 2019, quando Jorge Fonseca se sagrou campeão mundial e Bárbara Timo conquistou a medalha de prata.

A competição na Arena Laszlo Pap entrou hoje no sétimo dia, que marca a despedida das categorias individuais, estando o domingo destinado apenas às equipas mistas, variante em que Portugal não compete e que nos Jogos Olímpicos fará a estreia.