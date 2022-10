Mundiais: Catarina Costa eliminada na segunda ronda

Depois de Rodrigo Lopes foi a vez de Catarina Costa (-48kg) entrar em ação no Campeonato do Mundo de Taskhent, no Usebequistão, tendo sido derrotada na segunda ronda pela alemã Katharina Menz (24ª).A judoca portuguesa, segunda cabeça de série do seu escalão e atual 4ª do ranking mundial, ficou isenta na primeira ronda. Num combate muito equilibrado, alemã acabou por levar a melhor na decisão no golden score.Portugal volta amanhã à competição, com Joana Diogo.-52 kg: Joana Diogo (27.ª) isenta na primeira ronda, na seguinte com a uzbeque Sita Kadamboeva (57.ª).-63 kg: Bárbara Timo (26.ª) com a sérvia Anja Obradovic (43.ª).-81 kg: João Fernando (61.º) isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o japonês Sotaro Fujiwara (12.º) e o sul-coreano Jonhoon Kim (74.º).-90 kg: Anri Egutidze (47.º) com o norte-americano John Jayne (27.º).-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série), isento na primeira ronda, na seguinte com o romeno Asley González (25.º)+78 kg: Rochele Nunes (16.ª) com a checa Marketa Paulusova (78.ª)