Patrícia Sampaio lesiona-se e vai falhar a luta pela medalha de bronze

Patrícia Sampaio, 26.ª do ranking mundial (-78 kg), conseguiu este domingo, em Sófia, o seu melhor resultado de sempre em Europeus com o 5.º lugar (foi 7.ª em Tel Avive'2018), mas teve muito azar no combate da meia-final, ao lesionar-se no duelo frente à holandesa Guusje Steenhuis (4.ª), vice-campeã e bronze nos Mundiais em Baku'2020 e Budapeste'2021, respetivamente, para além de deter ainda quatro medalhas de prata (e uma de bronze) em Europeus, a última das quais conquistada em Lisboa'2021.Com o combate parado, Patrícia Sampaio foi vítima de uma chave ao braço direito, depois da adversária pontuar wasari (2.46 minutos do fim), após recurson ao VAR.O combate prosseguiu até que Patrícia Sampaio, muito afetada com lesões na sua carreira, enrolou-se com dores alucinantes no ombro direito, sendo assistida pela equipa médica para não mais voltar ao tapete. A judoca foi levada para o hospital.Segundo os prognósticos, o ombro direito ficou deslocado, sendo impeditivo que lutar pela medalha de bronze, onde teria como adversária a francesa Madeleine Malonga (2.ª), vice-campeã olímpica em Tóquio'2020, e consagrada com o ouro em Tóquio'2019 e prata em Budapeste'2021 em Mundiais.Nesta caminhada, Patrícia Sampaio começou por bater a britânica Emma Reid (13.ª), na primeira ronda da categoria de -78 kg.Sem nunca antes ter defrontado esta adversária, a judoca do Gualdim Pais (Tomar) sofreu um castigo logo no início, mas depois foi crescendo ao longo do combate, acabando por pontuar wazari já no Golden Score, aos 4.37 minutos.Seguiu-se a eliminatória dos quartos-de-final, frente à alemã Luise Malzahn (3.ª), medalha de bronze no Mundial de Budapeste’2021, com quem a portuguesa tinha um saldo positivo (2-0) no historial do frente-a-frente.Patrícia ainda sofreu dois castigos por falta de ataque, a 2.37 minutos e a 56 segundos do fim, mas decidiu no Golden Score, com um wazari ao cabo de 4.46 minutos.Patrícia, de 22 anos, tem como melhores resultados na carreira o 5.º lugar no Mundial de Tóquio'2019, foi 9.ª nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, tem quatro bronzes no circuito internacional da FIJ e três em Mundiais de juniores, foi bicampeã europeia de juniores e campeã europeia em sub-23.