Pedro Soares: «Campeonato da Europa não foi preparado como um momento alto da época»

O selecionador da equipa masculina de judo, Pedro Soares, considera que o Europeu deste ano não foi preparado para o momento alto da época e quando a prioridade está no apuramento para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

"O campeonato da Europa será uma prova que nós iremos disputar com todo o profissionalismo e com todo o rigor e competência, mas, como é evidente, ao contrário de outros anos, não foi preparado como um momento alto da época", alertou Pedro Soares.

O selecionador masculino, também treinador do Sporting, que terá nos Europeus de Montpellier os 'leões' João Fernando (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), lembrou que os objetivos são mais amplos do que a competição continental.

"Tivemos Abu Dhabi há pouco menos de uma semana e vamos já disputar um Europeu, que deveria ser das provas mais importantes do calendário deste ano, mas a busca do apuramento olímpico retira-lhe esse peso e não o torna um dos grandes objetivos da época", assinalou o técnico.

Pedro Soares lembrou que um título europeu atribui 700 pontos na qualificação olímpica, já a contar a 100%, mas que um Grand Slam, e quando existem muitos no circuito, equivale a 1.000 pontos, em caso de vitória.

Um cenário que obriga os judocas masculinos lusos - quando apenas Jorge Fonseca e João Fernando, este último na vaga continental, estão em zona elegível para Paris'2024 - a correrem atrás dos pontos, que lhes permitam subir no ranking.

"Portanto, nós temos aqui que fazer opções e a opção, como é evidente, é classificar-nos bem para os Jogos Olímpicos", justificou Pedro Soares, acrescentando que os atletas têm noção disso.

Em Montpellier, com cinco judocas masculinos - João Fernando, Jorge Fonseca, mais Rodrigo Lopes (-60 kg), Thelmo Gomes (-73 kg) e Anri Egutidze (-81 kg) -, o selecionador entende ter um grupo em patamares diversos.

"É uma seleção heterogénea porque tem atletas mais novos, outros mais velhos, alguns que estão em melhor momento de forma que outros. (...) E vive também muito da possibilidade do sorteio nos permitir andar mais para a frente ou não", explicou.

Para o treinador, uma coisa é certa, é de extrema dificuldade a próxima edição dos Europeus, com líderes mundiais de várias categorias, o que significa a presença da elite do judo na Sud de France Arena.

"A prova está fortíssima. Está toda a gente, toda. Toda a gente que vive no continente europeu, que tem possibilidades de pontuar no Mundial e nos Jogos Olímpicos, vai estar presente", adiantou o treinador.

Outro cenário que aumenta a dificuldade é a entrada em prova de judocas já virtualmente apurados para Pequim'2024 e que, por isso, podem resguardar-se fisicamente da exigência do circuito e focaram-se apenas nos Europeus.

"Descansaram e prepararam-se, fizeram uma preparação específica para este Europeu, têm essa vantagem. (...) Espero dificuldades para chegar às medalhas, não é um campeonato da Europa em que possamos dizer que vamos lá ganhar duas, três ou quatro medalhas", considerou Pedro Soares.

Os Europeus decorrem entre sexta-feira e domingo na Sud de France Arena, em Montpellier, com o primeiro dia dedicado às categorias mais leves, com Catarina Costa, Raquel Brito, Maria Siderot, Joana Diogo, Telma Monteiro e Rodrigo Lopes, o segundo para as intermédias, com Bárbara Timo, Joana Crisóstomo, Thelmo Gomes, Anri Egutidze e João Fernando, e o último das mais pesadas, com Patrícia Sampaio, Rochele Nunes e Jorge Fonseca.