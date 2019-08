Portugueses afastados nas rondas iniciais do Mundial

Três judocas portugueses marcaram este domingo presença no arranque dos Campeonatos do Mundo de Tóquio, mas acabaram todos eliminados nas primeiras rondas da competição, que decorre até 1 de setembro no Nippon Budokan, palco dos Jogos Tóquio'2020.De acordo com comunicação da Federação Portuguesa de judo, em -48 kg, Catarina Costa ainda venceu o seu primeiro combate, ao derrotar a azeri Leyla Aliyeva, mas, no combate seguinte perdeu frente à ucraniana Dania Bilodid.Em -60 kg, Rodrigo Lopes conseguiu igualmente superar a primeira ronda, ao vencer o cabo-verdiano Alexandre Silva, mas foi derrotado no seguinte pelo búlgaro Yamislav Gerchen.Nesta mesma categoria, Miguel Pisco não passou do primeiro combate, tendo perdido com o monegasco Yanh Siccardi.Portugal participa nestes campeonatos do mundo com uma comitiva recorde de 18 judocas, o máximo permitido pela Federação Internacional de Judo (IJF).O campeonato do mundo de judo arrancou hoje na capital japonesa, prova que decorrerá até 01 de setembro no Nippon Budokan -- recinto que recebe a modalidade nos Jogos Olímpicos de 2020.Durante esta semana, 860 atletas (519 masculinos e 341 femininas) em representação de 149 países vão disputar os títulos mundiais nas respetivas categorias.