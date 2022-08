Presidente da federação admite levar judocas a tribunal e Telma Monteiro reage: «Mais ameaças»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ????? ???????? ? (@telmamonteiro57)

O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, admitiu a possibilidade de levar a tribunal os judocas que assinaramcriticando a sua atuação à frente do organismo e Telma Monteiro, uma das sete atletas que assinaram o documento, reagiu nas redes sociais."Mais ameaças... Até quando?", questiona a judoca do Benfica, medalhada com o bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro'2016.O comentário de Telma mereceu uma reação de outro medalhado olímpico. Na mesma publicação Fernando Pimenta deixou uma mensagem, em tom de desafio. "Vamos todos ficar com medo", escreveu o canoísta, partilhando ainda um emoji de um palhaço.Depois, Telma fez outra publicação: "Obrigada pelas mensagens de força. Apenas queremos justiça, verdade, respeito e uma oportunidade real de sermos melhores na representação do nosso país!"Recorde-se que na última quinta-feira sete judocas olímpicos divulgaram uma carta aberta onde denunciam o "clima insustentável e tóxico", apontando o dedo à federação (FPJ), particularmente ao presidente do organismo, Jorge Fernandes, tendo apelado à intervenção da Secretaria de Estado do Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Comité Olímpico de Portugal.