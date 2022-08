Presidente da Federação responde a judocas: «Há alguns problemas com treinadores e atletas do Benfica»

Anri Egutidze, Bárbara Timo, Catarina Costa, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes, Rodrigo Lopes e Telma Monteiro assinaram uma carta conjunta, revelada por Record , onde denunciam "atitudes opressivas e discriminatórias" e já pediram, inclusivamente, a intervenção da Secretaria de Estado do Desporto, do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Comité Olímpico de Portugal.

O presidente da Federação Portuguesa de Judo respondem ao comunicado dos sete judocas olímpicos que denunciam um "clima tóxico" na Seleção Nacional."Não reconheço nenhuma razão nestas queixas. Conforme dizem os atletas, já houve uma reunião comigo sobre isto. Quer dizer que este grupo de sete atletas não é representativo do judo nacional. Da parte dos treinadores, estou a ouvi-los pela primeira vez. Está a haver alguns problemas, de facto, com os treinadores do Benfica. Está a haver problemas com os atletas do Benfica. Destes sete [que assinam o comunicado], cinco são do Benfica. Não os considero representativos", referiu Jorge Fernandes em declarações à TSF.