Raquel Brito conquista medalha de ouro no Open Europeu de Praga

A portuguesa Raquel Brito conquistou este sábado a medalha de ouro na categoria de -48 kg do Open Europeu de Praga de judo, conseguido a quarta medalha internacional este ano.

A jovem, de 21 anos, começou por derrotar a belga Jente Verstraeten, seguindo-se triunfos sobre a austríaca Jacqueline Springer e a brasileira Alexia Nascimento, antes de derrotar a espanhola Mireia Rodríguez Salvador na final.

Esta é a quarta medalha de Raquel Brito, 48.ª do ranking mundial, em provas desta categoria, depois do ouro no Open Europeu de Gaia, da prata em Madrid e do bronze em Roma.

Isento da primeira ronda em -73 kg, Thelmo Gomes chegou à terceira eliminatória, na qual foi eliminado pelo italiano Gabriele Sulli, já depois de se ter imposto ao britânico Oliver Short.

Na mesma categoria, João Crisóstomo perdeu na estreia, na segunda ronda, frente ao georgiano Onise Dzaganishvili.

Em -57 kg, Ana Agulhas venceu na primeira ronda a espanhola Izaskun Ballesteros González, mas acabaria por ser batida de seguida pela italiana Anita Cantini.