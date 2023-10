Rochele Nunes: «Ouro dá confiança para o Europeu»

No prelúdio da contagem decrescente para o Europeu de Montpellier (França), entre 3 e 5 de novembro, Portugal despediu-se do Grand Slam de Abu Dhabi no sétimo lugar do quadro de honra, com uma espetacular medalha de ouro conquistada esta quinta-feira por Rochele Nunes (+78 kg) e três quintos lugares, por João Fernando (81 kg), Catarina Costa (48 kg) e Patrícia Sampaio (78 kg), a última também no último dia de competição."Este resultado dá-me confiança para o Europeu e não posso negar a minha felicidade com esta vitória. Vim para esta prova como preparação para o Europeu na semana que vem, pelo que agora vou descansar para preparar o corpo", explicou a Record Rochele Nunes, depois dos seus quatro triunfos no país dos Emirados Árabes Unidos.