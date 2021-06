Rochele Nunes sai frustrada dos Mundiais: «O meu objetivo era repetir o feito do Jorge Fonseca»

A judoca portuguesa Rochele Nunes admitiu sair "frustrada" dos Mundiais da modalidade em Budapeste, onde este sábado foi eliminada na primeira ronda dos +78 kg, numa competição em que ambicionava a medalha de ouro.

"Saio da competição um pouco frustrada porque o meu objetivo era repetir o feito do [Jorge] Fonseca e subir no ranking para ser cabeça de série nos Jogos [Olímpicos de Tóquio2020]", disse a judoca em declarações à assessoria da Federação.

Rochele Nunes, nascida em Pelotas, no Brasil, que no início de 2019 passou a representar Portugal, mantém o 11.º lugar no ranking, apesar da derrota com a japonesa Wakaba Tomita, que viria a ser vice-campeã mundial.

O resultado não permite, porém, que a judoca chegue a Tóquio2020 como cabeça de série, estatuto reservados aos oito mais bem classificadas em cada uma das 14 categorias, e com Portugal a ter apenas nessa situação Catarina Costa (8.ª), Telma Monteiro (7.ª) e Jorge Fonseca (2.º).

"Infelizmente não foi possível e estou muito chateada, mas hoje estou oficialmente apurada para os Jogos", considerou ainda Rochele, embora a hierarquia final para a competição apenas seja oficializada em 28 de junho.

A judoca disse também que as derrotas servem para "aprender, fortalecer e voltar mais forte".

"Vou aproveitar esta prestação para voltar ainda mais motivada, treinar o que tiver de treinar e dar tudo nos Jogos e esperar que o resultado seja consequência disso", acrescentou.

Portugal competiu com 13 judocas nos Mundiais da modalidade, competição em que Jorge Fonseca (-100 kg) fez história, ao sagrar-se bicampeão mundial, enquanto Anri Egutidze conquistou a medalha de bronze em -81 kg.

Foi a segunda melhor prestação de sempre da seleção em Mundiais, apenas atrás dos últimos campeonatos, em Tóquio, em 2019, quando Jorge Fonseca foi campeão mundial também, mas Bárbara Timo conquistou então uma medalha de prata (-70 kg).

Para os Jogos Olímpicos, concluídas que estão as competições de apuramento, Portugal tem oito judocas em zona elegível, nomeadamente Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).