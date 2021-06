Rodrigo Lopes compromete presença nos Jogos Olímpicos

O judoca Rodrigo Lopes, 42.º do ranking mundial, foi eliminado na manhã deste domingo na 2.ª ronda do Mundial de Budapeste, na categoria de 60 kg.





O atleta do Benfica ainda venceu a primeira ronda frente ao representante de Hong Kong, o chinês Hon Man Leong (259.º) por ippon, mas depois o alemão Moritz Plafky (30.º) foi mais forte, ganhando ao luso-brasileiro com uma chave de braço.Com este resultado na última prova de apuramento para Tóquio'2020, Rodrigo Lopes, que se lesionou no braço, comprometeu a sua qualificação para os Jogos Olímpicos.