Rui Costa sobre Telma Monteiro: «É uma lutadora nos dois sentidos da palavra, acima de tudo enquanto mulher»

O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou que Telma Monteiro foi esta quinta-feira operada com sucesso à lesão que sofreu no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante a participação no Europeu de Judo, em Montpellier, confirmando assim um cenário que já tinha sido equacionado pelo nosso jornal na edição de 9 de novembro.





"Está a fazer a recuperação. Esperamos nós que seja o mais rápido possível. É uma lutadora nos dois sentidos da palavra, lutadora enquanto judoca, mas acima de tudo enquanto mulher. Temos a esperança que possa recuperar o mais rapidamente possível para estar em forma o mais rapidamente possível", começou por dizer o líder dos encarnados, em declarações à margem da Celebração Olímpica 2023, gala do Comité Olímpico de Portugal que decorre esta noite no SUD Lisboa.Em declarações aos jornalistas presentes naquele espaço, Rui Costa mostrou-se "feliz" por marcar presença num evento que conta com a presença de vários atletas do clube. "É a primeira vez e estou bem feliz por estar aqui. Estamos a falar de atletas olímpicos, de atletas que também representam o país e nós, o Benfica, sendo um clube eclético como somos, e que de tudo fazemos para o crescimento do desporto em Portugal em todas as áreas, desportos e vertentes, estamos bem satisfeitos de poder participar nesta gala e ter aqui muitos atletas nossos a serem premiados também."Recorde-se que Telma Monteiro tem o sonho de voltar a marcar presença em mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Caso consiga recuperar a tempo de disputar o que falta do apuramento olímpico para Paris'2024, Telma Monteiro tornar-se-á na olímpica com mais participações neste prestigioso evento mundial, com um total de 6.