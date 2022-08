Secretário de Estado do Desporto reuniu com Presidente da Federação de Judo e revela decisões

Leia o comunicado na íntegra:



"Eu e o Presidente do Comité Olímpico de Portugal reunimos hoje com o Presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), que apreciou as sugestões apresentadas pelo grupo de atletas que subscreveu uma carta aberta e decidiu o seguinte:



1 – Corresponder ao pedido formulado de que a participação em estágios internacionais assim como competições fora do País resultem do planeamento do processo de preparação olímpica organizado em conjunto entre a FPJ, o treinador e o respetivo atleta;



2 – Ajustar o valor pago a cada atleta para apoio à deslocação, de acordo com as tabelas oficiais da Administração Pública;



3 – Proceder após os Campeonatos do Mundo a uma reavaliação do sistema de estágios nacionais ouvindo os respetivos treinadores e selecionadores nacionais.



Reunimos também com o grupo de atletas que subscreveu a carta aberta, ao qual foram transmitidas e debatidas as decisões da Federação Portuguesa de Judo."







3 – Proceder após os Campeonatos do Mundo a uma reavaliação do sistema de estágios nacionais ouvindo os respetivos treinadores e selecionadores nacionais.

(4/4) — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) August 16, 2022 "Eu e o Presidente do Comité Olímpico de Portugal reunimos hoje com o Presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), que apreciou as sugestões apresentadas pelo grupo de atletas que subscreveu uma carta aberta e decidiu o seguinte:1 – Corresponder ao pedido formulado de que a participação em estágios internacionais assim como competições fora do País resultem do planeamento do processo de preparação olímpica organizado em conjunto entre a FPJ, o treinador e o respetivo atleta;2 – Ajustar o valor pago a cada atleta para apoio à deslocação, de acordo com as tabelas oficiais da Administração Pública;3 – Proceder após os Campeonatos do Mundo a uma reavaliação do sistema de estágios nacionais ouvindo os respetivos treinadores e selecionadores nacionais.Reunimos também com o grupo de atletas que subscreveu a carta aberta, ao qual foram transmitidas e debatidas as decisões da Federação Portuguesa de Judo."

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, anunciou esta terça-feira ter tido uma reunião conjunta com o presidente do Comité Olímpico de Portugal e o presidente da Federação Portuguesa de Judo da qual saíram três decisões.O SEJD adiantou que será agora feito um "ajuste do valor pago a cada atleta para apoio à deslocação, de acordo com as tabelas oficiais da Administração Pública" e que se quer "corresponder ao pedido formulado de que a participação em estágios internacionais assim como competições fora do país resultem do planeamento do processo de preparação olímpica organizado em conjunto entre a FPJ, o treinador e o respetivo atleta".Além disso, João Paulo Correia, através da conta de Twitter, pediu ainda para se "proceder após os Campeonatos do Mundo a uma reavaliação do sistema de estágios nacionais ouvindo os respetivos treinadores e selecionadores nacionais".