Sporting bicampeão europeu de judo

A equipa masculina do Sporting conquistou este sábado o título da Liga dos Campeões de judo, sagrando-se em Odivelas bicampeão.Entre os muitos espectadores que quase encheram o Pavilhão esteva o presidente do Sporting, Frederico Varandas, que se fazia acompanhar, entre outros, por Miguel Afonso, vogal para as modalidades."O Sporting é neste momento o melhor clube de judo da Europa", confessou visivelmente emocionado o treinador da equipa leonina, Pedro Soares.