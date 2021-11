Telma ataca Abu Dhabi

Portugal apresenta hoje duas olímpicas na 1ª jornada do Grand Slam de Abu Dhabi (EAU), com candidatura a medalhas e ataque ao topo do ranking mundial. Telma Monteiro (bronze no Rio’2016 a 57 kg) e Catarina Costa (5ª em Tóquio’2020 a 48 kg), dupla com muitas ambições. A atleta do Benfica (9ª mundial) folga na 1ª ronda, defrontando a apurada do combate entre a francesa Faiza Mokdar (48ª) e a israelita Kerem Primo (55ª), e se vencer estará numa das meias-finais. Já a judoca da Académica (12ª) também ficará à espera do embate entre a russa Irina Dolgova (17ª) e a alemã Nathalie Kolein (78ª), defrontando a vencedora, igualmente, nos quartos de final. Joana Diogo (72ª a 52 kg), do JC Coimbra, terá tarefa mais complicada, lutando na 1ª ronda com a mongol Tkhorlodoi Bishrel (15ª).