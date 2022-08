Telma Monteiro comenta reunião conjunta entre entidades: «Não esquecemos como fomos tratados»

Telma Monteiro comentou esta terça-feira a reunião levada a cabo hoje entre o Secretário de Estado do Desporto, o Comité Olímpico de Portugal, a Federação de Portuguesa de Judo e os atletas que assinaram a carta aberta a denunciar um "clima tóxico" na Seleção.A judoca do Benfica garantiu que "ficaram resolvidas algumas questões técnicas relativamente à preparação" mas vincou que o passado não será esquecido. "Não esquecemos como fomos tratados, continuamos em tolerância zero com qualquer falta de respeito que possa continuar a acontecer. Deixámos claro que 'receamos' represálias, mas que fique também claro que iremos continuar a expor e reportar qualquer situação de falta de respeito e consideração, assim como caso não se verifique um cumprimento daquilo que ficou decidido nesta reunião, relativamente as questões técnicas", reiterou Telma Monteiro.

"Na reunião de hoje com o Sr. Secretário de Estado João Paulo Correia e o Presidente do Comité Olímpico Sr. José Manuel Constantino ficaram resolvidas algumas questões técnicas relativamente à nossa preparação.

Como por exemplo reformular o plano de atividades de acordo com as nossas melhores necessidades.

Relativamente ao que tem sido o comportamento do presidente da federação para com os atletas, foi-nos informado que a situação pode ser reportada ao IPDJ.

Não esquecemos como fomos tratados, continuamos em tolerância zero com qualquer falta de respeito que possa continuar a acontecer. Deixámos claro que 'receamos' represálias, mas que fique também claro que iremos continuar a expor e reportar qualquer situação de falta de respeito e consideração, assim como caso não se verifique um cumprimento daquilo que ficou decidido nesta reunião, relativamente as questões técnicas.

Queremos sempre o melhor para a comunidade do Judo. Agradecemos a todos o apoio nesta fase!

Continuamos juntos e vamos continuar a defender os valores do Judo.

Agradecemos a atenção dada pelo Sr. Presidente do Comité Olímpico e Sr. Secretario de Estado a esta situação com quem continuaremos em contacto."