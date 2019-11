Telma Monteiro dá os parabéns ao Sporting e admite: «Não era apenas mais uma competição»

Telma Monteiro recorreu este domingo às redes sociais para analisar a prova do Benfica na Liga dos Campeões de Judo, que decorreu este sábado em Odivelas. O Benfica falhou a medalha de bronze ao perder com as romenas do Cluj-Napoca."Não era apenas mais uma competição, era uma competição muito importante para nós. Para a nossa equipa, para o nosso clube, por tudo. Tenho muito orgulho na determinação e carácter que temos sempre, não nos escondemos, entrámos para ganhar. E dói saber que podíamos, merecíamos, mas não conseguimos", pode ler-se na mensagem que publicou no Facebook."Mas lutar ao vosso lado é uma honra e privilégio que não vou esquecer nunca, e que vai além do resultado. Uma coisa que poucos terão a capacidade de perceber. É um orgulho ter-vos comigo. Vocês têm a alma e a mentalidade que só alguns campeões conseguem ter. Vocês são especiais. É mesmo com a dor que nos vamos erguer e trabalhar por mais", acrescentou a judoca olímpica, agradecendo ao Benfica e a toda a estrutura a confiança e apoio: "Que clube magnífico."Telma Monteiro deu ainda os parabéns ao rival Sporting, que se sagrou bicampeão europeu em masculinos. "E parabéns à equipa masculina do Sporting pela vitória!"