Telma Monteiro derrotada na disputa pela medalha de bronze no Grand Slam de Ulan Bator

Telma Monteiro perdeu esta sexta-feira no golden score, por ippon, na disputa pela medalha de bronze no Grand Slam de Ulan Bator, na Mongólia, frente à sul-coreana Mimi Huh.A judoca portuguesa termina assim a competição da 1.ª etapa de qualificação para Paris'2024 no 5.º lugar, que vale 360 pontos.