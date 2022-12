Telma Monteiro fala num 2022 'desafiante': «Ninguém me avisou que cabiam tantos anos num só»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ???????? (@telmamonteiro57)

Em vésperas de Natal, Telma Monteiro fez um balanço do ano que já vai na reta final, um 2022 "desafiante". Numa publicação nas redes sociais, a judoca do Benfica deu conta das "mil coisas" que sucederam "a um ritmo doido" e da forma como os seus valores "foram postos à prova"."Reta final de um ano que foi o mais desafiante a nível emocional. Fui a 'sítios' de que já tinha ouvido falar, mas onde nunca tinha estado. Aconteceram mil coisas a um ritmo doido, em que não havia tinha outra forma, se não acompanhar do jeito que era possível. Ninguém me avisou que cabiam tantos anos num só. Mas apesar de todas as voltas que a vida deu e me fez dar, estou muito grata por tudo. Da mesma forma que este ano a vida foi louca e intensa, mais uma vez me mostrou que aconteça o que acontecer, vou sempre encontrar uma forma de continuar em frente e de não perder o fio condutor das minhas ações, os meus valores - e olhem que foram postos à prova! Foi o ano em que 'aceitar o que não posso controlar' foi imperativo! Muita reflexão e crescimento pessoal. Enfim, foi tudo muito louco, mas sempre grata! Que vidaaaaaa! Bora pra mais (mais calmo?)", pode ler-se no Instagram.