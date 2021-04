Telma Monteiro: «Quando acordei senti que ia fazer história. E quando meto uma coisa na cabeça...»

Telma Monteiro estava naturalmente emocionada após conquistar o sexto título de campeã da Europa de -57 kg. Pouco depois do combate do ouro, a judoca lusa, de 35 anos, assumiu que foi um dia difícil, tal como a preparação que a fez chgear aqui e conquistar uma medalha que a torna na mais ganhadora de sempre em Europeus.





"É fantástico. Acho que é difícil encontrar palavras. Queria chorar outra vez... Foi duro, a preparaão foi muito dura. Magoei-me no ombro quando estava a preparar o Europeu e o apuramento olímpico. Tinha esta oportunidade de disputar o tíutulo em casa. Sabia que ia ser difícil, há que dar mérito às adversárias, porque são elas quem me faz mais forte. Foi um dia duro. Deixei tudo, costumo dizer que deixei a vida. Mas para alguém me ganhar tinha também de deixar a vida. Quando acordei senti que ia fazer história. E quando meto uma coisa na cabeça só paro quando o consigo", declarou a judoca lusa, que em seguida agradeceu à sua família e equipa: "Há um mês que digo que vou ser campeã da Europa, mesmo com um ombro magoado. Ajudam-me sempre, nunca me deixam desistir. Mesmo antes de ganhar já sentia gratidão e o que me deu força foi isso mesmo".Telma assumiu assim que ganhar em Lisboa tem outro sabor. "É super especial, era um sonho que estava adiado. Quando és campeã em casa, com uma meia final de sete minutos, foi um dia perfeito. Melhor assim do que ganhar rápido. Ganhar em casa, seis títulos, 15 medalhas, ser a mais medalhada de sempre, deixo o recorde para quem quiser bater", concluiu.