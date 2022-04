Telma Monteiro retoma treinos após acidente: «Não é a preparação que imaginei para o Europeu...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ????? ???????? (@telmamonteiro57)

Telma Monteiro voltou esta terça-feira aos treinos depois do acidente sofrido na A23 no passado dia 12. Numa publicação nas redes sociais, a judoca do Benfica garante estar focada no Campeonato da Europa, que vai decorrer entre os dias 29 de abril e 1 de maio, mantendo o seu objetivo e confiança "intactos"."Retomei a atividade física, pela primeira vez, depois do acidente da semana passada, seguindo a recomendação dos médicos. O objetivo é ir progredindo todos os dias. Não tem sido um mês fácil, covid nas semanas antes do Grand Slam de Antália e agora este 'contratempo'. Não é a preparação que imaginei para o Campeonato da Europa, daqui a menos de duas semanas. Mas a vida é assim mesmo, não é possível controlar tudo e o importante é assimilar e reagir. Apesar de tudo o meu objetivo e confiança mantém-se intactos! Com muita vontade de lutar! Obrigada a todos pelo apoio", escreveu nas redes sociais.