Telma Monteiro sagra-se campeã europeia de judo

Telma Monteiro conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na categoria de -57 kg nos Europeus de judo de Lisboa, ao superar a eslovena Kaja Kajzer no 'golden score'. A atleta portuguesa, de 35 anos, venceu ao cabo de cinco minutos e 39 segundos por 'ippon', num combate bastante equilibrado que apenas acabou por cair para o lado da atleta lusa muito por conta da sua maior experiência.





Com este resultado e a 15.ª medalha garantida, a olímpica do Benfica torna-se na judoca mais medalhada de sempre na competição, até agora com seis de ouro (Tampere 2006, Belgrado 2007, Tbilisi 2009, Chelyabinsk 2012, Baku 2015 e, agora, Lisboa 2021), duas de prata e sete de bronze, em 14 presenças, nunca falhando um pódio.