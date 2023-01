Telma Monteiro sobre o diferendo com a Federação: «Nunca se tratou de uma causa Benfica contra ninguém»

Telma Monteiro abordou o diferendo entre os judocas olímpicos e o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, recentemente demitido, negando que se trate de uma situação entre o Benfica e a FPJ."Tentou passar-se a imagem que a instituição Benfica estava contra a Federação e contra uma pessoa, no nome do presidente. Seriam os atletas do Benfica e não foram, foram 7 atletas olímpicos que assinaram uma carta aberta que deu o mote a isto tudo. Havia muito mais atletas com a mesma sensação que nós. Não se sentem confortáveis nem têm a coragem para tomar essa posição. Se está a ser tão difícil para nós que temos este reconhecimento e a credibilidade que fomos tendo, na Seleção ao longo dos anos, eu imagino para os outros. Ao contrário do que se fez passar, para tirar força à situação, nunca se tratou de uma causa Benfica contra ninguém. Estávamos a tentar reinvindicar a possibilidade de fazer estágios internacionais, algo que estava a ter, mas eu queria que eles tivessem os mesmos direitos", vincou em declarações à BTV.A judoca portuguesa explicou uma situação que precipitou as críticas entre partes. "Nós começámos a fazer estágios em Coimbra na altura da pandemia. Foi excelente, permitia-nos a treinar em bolha. Partilhávamos uma casa e fazíamos estágios na Seleção. Foi apresentado como uma solução temporária. A partir do momento em que acabou a pandemia, o Mundo abriu e os estágios internacionais voltaram a suceder e nós estávamos fechados. Continuávamos a ir todas as semanas treinar em Coimbra. Quando tentámos falar sobre isso foi quando os problemas começaram", apontou, vincando o "desgaste" da situação.Telma Monteiro tem "100 por cento" na cabeça a presença nos "sextos Jogos Olímpicos", em Paris'2024. "É a minha motivação. Se o fizer, vou ser a única judoca no Mundo com essa marca. O tempo passa depressa. Foi um ciclo olímpico mais curto. Falta um ano e meio, muito intenso, com muitas competições, e eu estou muito motivada", disse a atleta lusa, de 37 anos, medalha de bronze em 2016.