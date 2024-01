Uzbequistão com dois ouros no primeiro dia do Grand Prix de Portugal

O Uzbequistão conquistou esta sexta-feira duas medalhas de ouro no primeiro dia do Grand Prix de Portugal de judo, com os triunfos da favorita Diyora Keldiyorova em -52kg e também de Dilshodbek Baratov em -60kg masculinos.

No Pavilhão Multiusos de Odivelas, que recebe a terceira edição do Grand Prix, após dois anos em Almada, as cinco categorias de peso mais leve entraram em ação no dia inaugural, que não contou com a presença de nenhum português no bloco de finais.

Nos -60kg masculinos, o uzbeque Dilshodbek Baratov (17.º do ranking mundial), que foi o 'carrasco' do luso Emerson Silva na segunda ronda da competição, conquistou a medalha de ouro numa final perante o brasileiro Michel Augusto (46.º), por waza-ari, arrecadando os bronzes Turan Bayramov, do Azerbaijão, e Yung Wei Yang, de Taiwan.

Já na vertente feminina dos -52kg, Diyora Keldiyorova, a mais bem cotada do ranking, ao ocupar o terceiro posto, superou na final a húngara Reka Pupp, sexta do mundo e que tinha batido Maria Siderot na segunda ronda. Com as medalhas de bronze ficaram a alemã Mascha Ballhaus e a russa Glafira Borisova, que compete sob bandeira neutra.

Yago Abuladze (51.º), também ele russo a competir sob bandeira neutra, venceu a final dos -66kg masculinos contra o azeri Yashar Najafov, nono da hierarquia e que eliminou Miguel Gago na terceira ronda, ao passo que os bronzes foram entregues ao japonês Shinsei Hattori e ao azeri Kamran Suleymanov, que derrotou Alexandre Bucur, a abrir.

Nos-48kg femininos, o combate decisivo foi entre duas judocas japonesas, com Hikari Yoshioka (35.ª) a vencer o ouro diante de Kano Miyaki (33.ª). Nos combates do bronze, subiram ao pódio a cazaque Abiba Abuzhakynova e a mongol Narantsetseg Ganbaatar.

A categoria de -57kg concluiu o dia e a vencedora foi a sul-coreana Mimi Huh, sexta do ranking, que superou na final Daria Kurbonmamadova (26.ª), russa, mas sob bandeira neutra, com os bronzes a irem para a alemã Seija Ballhaus e a japonesa Ayami Takano.

Em relação aos portugueses em prova, Miguel Gago alcançou a terceira ronda e fechou a participação no nono lugar, com Emerson Silva e Maria Siderot a despedirem-se na segunda ronda. Rodrigo Lopes, Teresa Trindade, Mafalda Ezequiel, Francisco Bastos, João Martins e Alexandre Bucur não conseguiram superar a primeira ronda das provas.

O Grand Prix de Portugal abre anualmente o calendário internacional e pontua para os Jogos Olímpicos Paris2024, decorrendo entre hoje e domingo no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde são esperados 624 judocas de 90 países, de acordo com a organização.

Na última edição, que decorreu em Almada, Portugal conquistou três medalhas - duas de ouro, por Bárbara Timo (-63kg) e Patrícia Sampaio (-78kg), e uma de prata, através de Rochele Nunes (+78kg) -, que se juntam às quatro arrebatadas na edição inaugural.