Varandas saúda Jorge Fonseca: «Feito que enche de orgulho os sportinguistas e todos os portugueses»

A dança de Jorge Fonseca depois de se sagrar campeão do Mundo

Frederico Varandas, presidente do Sporting, mostrou-se orgulhoso pelo título mundial de judo de Jorge Fonseca em Tóquio. O dirigente não esuqeceu também Daria Bilodid, que já tinha brilhado anteriormente."O vigor e a dimensão do Sporting Clube de Portugal sentem-se todos os dias na força das nossas modalidades. Hoje vivemos mais um dia de enorme felicidade nos mundiais de judo em Tóquio, no Japão. O Leão Jorge Fonseca sagrou-se Campeão do Mundo, na categoria -100 kg, um feito que enche de orgulho os Sportinguistas e todos os portugueses. Também em Tóquio a nossa atleta Daria Bilodid, se tinha sagrado a mais jovem bicampeã do mundo na categoria -48 kg no passado domingo", referiu o presidente leonino, citado pelo site do clube.