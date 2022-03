Herói improvável: Kevin Holland domina atirador em restaurante de sushi

Um homem armado abriu fogo na noite de segunda-feira num restaurante de sushi em Houston, nos Estados Unidos, e a história não se tornou trágica devido à ação de dois lutadores de MMA - Kevin Holland, figura da UFC, e o amigo Patrick Robinson.

O restaurante RA Sushi, situado em Highland Park, servia os habituais jantares a perto de 50 pessoas quando um homem armado entrou no espaço e fez um disparo na zona do bar.

Os dois lutadores estavam a jantar e decidiram agir, conforme explicou Robinson: "Ouvimos um tiro e toda a gente começou a deitar-se no chão. Então nós dois decidmos avançar para o atirador, deitá-lo ao chão e dominá-lo. Consegiumos tirar-lhe a arma e chamar a Polícia."

Holland não prestou declarações mas publicou uma storie no Instagram, à porta do restaurante: "Eu gosto de rir quando as coisas não são divertidas. Sorrio quando devia estar sisudo. Sinto-me abençoado pelo dia de hoje. Beijem os vossos filhos, abracem a vossa família e tratem as pessoas que não conhecem com respeito. Nunca sabemos o que podem estar a passar."

O atirador tem 24 anos e será em breve presente a tribunal.